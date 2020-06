Queixas na Provedoria de Justiça contra a Segurança Social voltam a subir em 2019

As queixas em matéria de Segurança Social continuam a subir na Provedoria de Justiça. O relatório de atividade referente ao ano passado, revela um aumento de 6,6% comparando com 2018. E com a Segurança Social a representar 36% do total de processos abertos.