Quem quiser viajar para Açores tem de ter teste covid negativo

A medida entra em vigor esta sexta-feira e é aplicada a todos os passageiros que queiram viajar para o arquipélago, por via aérea e que sejam provenientes de zonas consideradas, pela Organização Mundial de Saúde, como sendo de transmissão comunitária ativa ou com cadeias de transmissão ativas do vírus SARS-CoV-2.



As crianças com idade igual ou inferior a 12 anos e "situações excecionais de cariz humanitário, devidamente autorizadas pela Autoridade de Saúde Regional", ficam isentas de apresentar teste.



Os testes devem ser realizados nas 72 horas antes da partida de viagem.



O decreto regional vai vigorar enquanto durar o Estado de Emergência.