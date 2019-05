Quem são os detidos da Operação Teia

Os detidos nesta operação desempenham funções públicas relevantes. Joaquim Couto, autarca de Santo Tirso é ainda membro da comissão política nacional do PS.



Também do PS é o autarca de Barcelos, Miguel Costa Gomes.



Laranja Pontes é o presidente do Instituto Português de Oncologia do Porto e Manuela Couto, empresária e responsável pela assessoria de imprensa do IPO do Porto.