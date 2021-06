Quem tomou 1.ª dose da AstraZeneca até 25 de abril pode tomar 2.ª até domingo

Esta informação surge após ter sido reduzido de 12 para oito semanas o intervalo entre as doses na vacina da AstraZeneca.

Segundo a fonte, na Área Metropolitana de Lisboa (AML) o funcionamento dos centros de vacinação para a toma da segunda dose da AstraZeneca é, globalmente, das 17:00 às 21:00 (alguns podem encerrar às 20:00) e, na Área Metropolitana do Porto (AMP), das 17:00 às 20:00.

Contudo, explica a `task force`, há alguns centros na AMP que poderão igualmente funcionar até às 21:00, pelo que se aconselha a consulta de horários na página da Administração Regional de Saúde do Norte.

Para os restantes centros de vacinação no país, os utentes devem consultar o respetivo horário localmente.

Na próxima semana (de 05 a 11 de julho) serão os utentes que foram vacinados com a primeira dose entre 26 de abril e 16 de maio que se devem dirigir ao centro de vacinação, enquanto quem recebeu a primeira dose entre 17 e 23 de maio deve tomar a segunda após 12 de julho.

Questionada pela Lusa, a mesma fonte afirmou que as duas doses das diversas vacinas devem ser administradas no mesmo centro de vacinação e que não está prevista a possibilidade de, em período de férias, as pessoas poderem levar a segunda dose em local diferente.

De acordo com o mais recente relatório semanal da vacinação covid-19, divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), mais de metade da população portuguesa (53%) já foi vacinada com pelo menos uma dose, o que equivale a mais de 5,3 milhões de pessoas.

Segundo o documento, 5.335.683 pessoas já receberam pelo menos uma dose e 3.295.132 têm a vacinação completa, o que representa 32% da população.

Desde o início do plano de vacinação contra a covid-19, a 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu mais de 9,5 milhões de vacinas, com 8,3 milhões já distribuídas pelos postos de vacinação do território continental e pelas duas regiões autónomas.

Em Portugal, morreram 17.092 pessoas e foram confirmados 877.195 casos de infeção pelo novo coronavírus, de acordo com o mais recente boletim da DGS.

A covid-19 é uma doença respiratória provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.