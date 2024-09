Quercus começa campanha para recolha de sementes e ajudar recuperação ecológica

Em comunicado, a QUERCUS -- Associação Nacional de Conservação da Natureza faz um "apelo urgente à comunidade para a participação na recolha de sementes de centeio e bolotas".

O objetivo, explica a associação, é "promover a recuperação ecológica e a proteção contra a desertificação nas áreas mais afetadas pelos incêndios florestais na região centro".

Além da recolha de sementes, a QUERCUS está também a angariar fundos que irão servir para a compra de mais sementes, palha e outros materiais necessários para promover a regeneração natural.

"Os fundos angariados serão fundamentais para expandir as áreas de semeadura e criar barreiras naturais contra a erosão e propagação de incêndios, ajudando a restaurar o equilíbrio dos ecossistemas locais", explica a associação, no comunicado.

Por outro lado, a QUERCUS refere que irá contactar as populações, bem como as Juntas de Freguesia e as Câmaras Municipais das zonas afetadas pelos incêndios "com o intuito de oferecer apoio técnico especializado e assegurar que as medidas necessárias para a recuperação do solo e a gestão sustentável das áreas florestais sejam implementadas de forma eficaz".

"Estamos num momento crítico para o nosso ambiente, e acreditamos que, com o esforço conjunto da população e das autoridades locais, podemos reverter o impacto devastador dos incêndios e proteger as nossas florestas para as gerações futuras", afirmou a presidente da direção do núcleo regional de Aveiro da QUERCUS, Teresa Páscoa, citada no comunicado.