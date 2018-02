Partilhar o artigo Quercus considera " anormal" todo o processo de recolha das amostras no Tejo Imprimir o artigo Quercus considera " anormal" todo o processo de recolha das amostras no Tejo Enviar por email o artigo Quercus considera " anormal" todo o processo de recolha das amostras no Tejo Aumentar a fonte do artigo Quercus considera " anormal" todo o processo de recolha das amostras no Tejo Diminuir a fonte do artigo Quercus considera " anormal" todo o processo de recolha das amostras no Tejo Ouvir o artigo Quercus considera " anormal" todo o processo de recolha das amostras no Tejo