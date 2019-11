Quercus cria folheto informativo para as escolas sobre amianto

A plataforma SOS Amianto da Quercus criou um folheto informativo para as Escolas sobre o amianto. O objetivo é sensibilizar a comunidade escolar para o impacto do amianto na saúde. Sobre as declarações do Ministro da Educação, a Associação admite que há muito ainda por fazer nas escolas, mas considera que a histeria dificulta o processo.