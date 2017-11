Partilhar o artigo Quercus vê com bons olhos criação de empresa pública para gerir floresta portuguesa Imprimir o artigo Quercus vê com bons olhos criação de empresa pública para gerir floresta portuguesa Enviar por email o artigo Quercus vê com bons olhos criação de empresa pública para gerir floresta portuguesa Aumentar a fonte do artigo Quercus vê com bons olhos criação de empresa pública para gerir floresta portuguesa Diminuir a fonte do artigo Quercus vê com bons olhos criação de empresa pública para gerir floresta portuguesa Ouvir o artigo Quercus vê com bons olhos criação de empresa pública para gerir floresta portuguesa