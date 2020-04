Rabo de Peixe enche-se de pescadores mas maioria da população cumpre confinamento

É a freguesia mais populosa do concelho da Ribeira Grande, na costa norte de São Miguel, e tem uma população muito jovem. Os censos mais recentes, os de 2011, contam 8.866 habitantes, mas o presidente da Junta de Freguesia de Rabo de Peixe, Jaime Vieira, diz que a vila soma já mais de 9.000 pessoas, uma população superior a quatro ilhas (Corvos, Flores, Santa Maria e Graciosa), em grande parte dependente das pescas.

É por isso que, em tempos de confinamento, é junto ao porto de pescas que se encontram as maiores aglomerações de pessoas, todas homens.

As mulheres estão dispersas pela freguesia, a fazer fila junto aos correios, às padarias ou nas mercearias, onde perguntam antes se podem entrar. São as regras a que obriga o surto do novo coronavírus.

Em frente a uma casa de aprestos, Domingos Andrade mete anzóis às linhas que hão de dar de comer a 10 pessoas da sua família, algumas das quais se encontram, nesse momento, no mar.

Está ali porque "o Governo disse que podia trabalhar", mas os últimos dias têm sido passados a dar justificações: "Como está tudo junto... Dois, três, quatro, cinco ali... A polícia está pouco a pouco `vocês vão para casa`. Como é vão para casa? Quem é que vai sustentar a gente? A gente tem de explicar a eles que está a trabalhar. Se não estiver a trabalhar, eles mandam para casa".

Uma relação que por vezes é conflituosa, confessa, adiantando que "já houve uma briga para aquele lado dali". Admite, porém, que "a polícia estava no seu direito de mandar as pessoas para casa e o pessoal não quer ir".

Conflituosa é também a relação entre alguns pescadores e a lota. No porto de pescas, um pescador grita insultos dirigidos ao edifício da lota e acaba por explicar que o problema é o camião que não aparece.

"A lota está trabalhando mal com a gente", atira, desesperado porque tem uma carga de lulas paradas no cais há uma hora e meia a apanhar sol e precisa que o transporte chegue depressa, para pôr o pescado na lota de Ponta Delgada antes do meio-dia, como ditam as novas regras.

"`Está` aí alguns 500 contos. Essa lula toda, está mais de 2.500 euros", afirma, acrescentando que o atraso do camião acontece "por causa dessa doença que está para aí".

"Já há um mês que está assim", lamenta.

A carrinha da lota chega antes que a Lusa consiga saber o seu nome, já que o pescador se apressa a carregar as lulas, para seguirem a tempo para Ponta Delgada.

"Isto está complicando muita coisa. Agora, no lugar de a gente pescar até às 12:30, está a pescar até às 10:00, que é para embarcar, para chegar aqui antes do meio-dia", explica Fábio Andrade.

O pescador, que trabalha no barco do seu pai com mais dois irmãos e três primos, lamenta que agora, "no lugar de ganhar mais um bocadinho", se arrecade menos, "porque `é` menos horas".

Só sai para trabalhar e a sua família, de seis pessoas, está a cumprir o confinamento. Dentro do barco "é cada um nos seus cantos e cada um desinfeta-se", explica.

Desde sábado passado, as embarcações de pesca de São Miguel só podem acostar ou descarregar no seu porto de armamento, depois de ter sido instituída uma cerca sanitária que restringe a circulação entre os seis concelhos da ilha.

A medida causa constrangimentos, conta Francisco Cabral: "Temos sorte que o vento está aqui da banda de sul. Se amanhã está de norte, a gente se quiser ir para Ponta Delgada já não pode".

Também em terra a cerca traz incómodos, já que os pescadores "têm de comprar isca todos os dias". Na segunda-feira, a sua passagem foi barrada.

Mas o maior problema que enfrenta é a quebra na procura e nos preços, conta o dono do barco: "Eu estou à pesca da lagosta agora, tenho vendido lagosta a 50 euros na cidade, que isso é o primeiro mês de lagosta. Penso eu que [agora] não chega a vender a 20 euros".

Com a quebra na procura, "a família sofre, claro, principalmente nessa pesca à lagosta", em que o produto "tem de ser exportado, tem de se vender a restaurantes".

"Já telefonei a cinco ou seis, já lhes passei aviso. Eles têm razão, eles dizem `Oh, Francisco, para que é que eu vou comprar isso? A quem é que eu vou vender?`. Claro, os restaurantes estão todos fechados. Quem tem hipóteses de comer lagosta, vai comer hoje, porque compra, mas amanhã já não vai comprar, claro, porque não vai comer lagosta todos os dias, `né`?", comenta.

O pescador diz que, naquele momento, há muita gente nas ruas de Rabo de Peixe, porque é preciso trabalhar. Porém, acrescenta, "tirando isso, daqui a pouco já estão despachados".

Andando em direção a terra, a afirmação de Francisco Cabral verifica-se: "os cafés estão completamente fechados" e nas ruas circulam os homens que regressam do trabalho e as mulheres que vão às compras.

Numa das mercearias da vila, Cláudia Moreira, funcionária da loja, conta que, "no início, as pessoas pensavam que os minimercados e os supermercados iam fechar e que ia faltar mercadoria". "Como o governo disse que isso não ia acontecer, então a gente tentou acalmar mais as pessoas a dizer que não era necessário comprar em exagero", prossegue.

Com o passar do tempo, as famílias foram-se adaptando às novas regras: "Ainda se vê muita gente na rua, mas já se vê menos crianças. No início, via-se muitas crianças na rua. Custou a entrar na cabeça, mas agora já estão a cumprir", conclui.