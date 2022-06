Radiografia à saúde no litoral alentejano

Antena 1

A população do litoral alentejano queixa-se da falta de recursos humanos e do estado degradado de alguns centros de saúde. A administração da unidade local de saúde do litoral alentejano reconhece que há falta de enfermeiros, mas confirma que tem trabalhado, em sintonia com as autarquias, para encontrar soluções, até na procura de alojamento. Reportagem de Paula Véran