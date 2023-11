Rami Abujalalah e família continuam ser saber o seu destino em Portugal

Estiveram na Faixa de Gaza durante mais de 40 dias de conflito.



Esta família está a viver provisoriamente numa pensão e queixa-se da falta de apoio das autoridades portuguesas.



A Antena 1 questionou o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o apoio que esta família está a receber.



Hoje, recebemos uma resposta do Instituto da Segurança Social, que refere estar a acompanhar o caso em conjunto com a Agência para as Migrações.



Sobre a questão concreta da habitação, o Instituto da Segurança Social refere que a competência é das autarquias.



Rami Abujalalah, a mulher grávida e o filho continuam a precisar de uma solução urgente, como nos conta a jornalista Camila Vidal.