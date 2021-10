Rangel anuncia candidatura à liderança do PSD

", afirmou, de acordo com relatos de conselheiros nacionais presentes na reunião à porta fechada.

À saída de um Conselho Nacional de cinco horas, Rangel não quis alongar-se em declarações aos jornalistas, dizendo não querer “gastar as palavras hoje”, reservando-as para a apresentação pública da candidatura, pelas 17:00, num hotel em Lisboa.



“Aqui apenas anunciei, por deferência ao órgão máximo do partido entre congressos, amanhã farei a apresentação, que tem de ser feita aos militantes porque são eles os votantes”, justificou.



Questionado se o Conselho Nacional lhe correu bem - foi chumbada por larga maioria uma proposta da direção para suspender o calendário eleitoral interno até à votação do Orçamento do Estado -, Rangel fez outra leitura.



“O Conselho Nacional correu bem ao partido, não a mim”, defendeu.



Rangel anunciou esta madrugada a decisão de concorrer à presidência do PSD perante o Conselho Nacional do partido, dizendo que o PSD tem de deixar de ser “da espera” para passar a ser “da esperança”.



“Não acredito num PSD cuja função seja estar sentado no sofá à espera que o Governo de Costa caia de maduro”, afirmou.



As eleições diretas do PSD foram marcadas para 4 de dezembro e o Congresso vai realizar-se entre 14 e 16 de janeiro, em Lisboa, depois de o Conselho Nacional ter chumbado (por 71 votos contra, 40 a favor e 4 abstenções) a proposta da direção de Rui Rio para suspender o calendário eleitoral interno até à votação do Orçamento do Estado.



“Que o dia 4 de dezembro represente a fecundação do partido, que seja capaz de criar esperança”, desejou Rangel.



Paulo Rangel, com 53 anos, é eurodeputado desde 2009, tendo sido por três vezes consecutivas cabeça de lista nas europeias pelo PSD, e é vice-presidente do Partido Popular Europeu.



Líder parlamentar do PSD entre 2008 e 2009, sob a liderança de Manuela Ferreira Leite, Rangel disputou a presidência do PSD em 2010, conseguindo 34,4% dos votos contra os 61% de Pedro Passos Coelho, numas eleições a que também concorreram José Pedro Aguiar Branco (3,42%) e Castanheira Barros (0,27%).