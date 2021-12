Raquel Duarte explica porque nova variante pode pressionar hospitais e UCIs

A especialista sublinha que a velocidade da subida de novos contágios estava a "ser menor" a caminho de "um planalto" ainda alto, sendo que, agora, com a celeridade de transmissão da nova variante do SARS-CoV-2, a Ómicron, "vamos começar a ter um aumento que parte de um planalto".



Uma situação "perigosa, de ameaça" à qual "devemos estar atentos", adverte, até por "estarmos numa época de grande concentração de pessoas".



Quaisquer previsões quanto à evolução a partir de agora "devem ser feitas com muita cautela", refere a pneumologista, apelando a análise do que está a acontecer "além-fronteiras".



Um crescimento exponencial "muito mais rápido na comunidade", sendo que em proporção, mesmo causando normalmente doença mais ligeira, a nova variante pode provocar um crescimento assinalável da pressão hospitalar, devido ao número absoluto de casos graves.