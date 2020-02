Raspadinhas provocam dependência nos apostadores

Um estudo elaborado por dois investigadores e psiquiatras portugueses e que esta sexta-feira é publicado na revista The Lancet Psychiatry revela que em média os apostadores portugueses gastam por ano, neste jogo, 11 vezes mais do que por exemplo os espanhóis.



O gasto médio por pessoa nestes jogos é de 160 euros (€) por ano em Portugal, um valor extremamente elevado quando comparado com os 14€ médios em Espanha.



Pedro Morgado, investigador da escola de medicina da Universidade do Minho e psiquiatra no hospital de Braga, um dos autores deste artigo, diz que devem ser criadas estratégias porque o consumo de raspadinhas chega a provocar dependência.



O grande consumo de raspadinhas em Portugal está associado a vários fatores, o principal passa pela facilidade no acesso. É muito fácil comprar.



Pedro Morgado diz ainda que há cada vez mais procura de consultas de apoio, por causa do vício: são homens e mulheres, muitos já com uma idade avançada e que chegam pela mão de familiares depois de já terem consumido todas as poupanças e de se terem endividado.



O estudo é publicado na referida revista, uma referência na área da psiquiatria.