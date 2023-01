Rastreio Audiovisual a alunos do básico detetam problemas em quase 300 crianças

Foram feitos quase 1200 testes visuais e outros tantos testes a nível da audição.







O vereador com o pelouro da Educação, Ricardo Faria, conta que estas situações devem ser detetadas de forma precoce para serem tratadas, garantir o pelo desenvolvimento das crianças e também para se evitar impactos no processo de aprendizagem.O vereador explica que todos os casos que precisarem terão o acompanhamento necessário.Estes rastreios serão agora feitos todos os anos no arranque do ano letivo.