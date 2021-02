Razia de chumbos nas provas no internato médico em saúde pública

A primeira época das provas finais de 2020 teve 24 candidatos. As provas decorreram em junho do ano passado, já com um atraso de três meses em relação às datas habituais, devido à pandemia, mas todos passaram e concluíram a especialidade. O mesmo já não aconteceu na segunda época, realizada em setembro do ano passado.





Para Ricardo Mexia, da Associação de Médicos de Saúde Pública, para estes resultados contribuiu o facto de os médicos internos de saúde pública terem ajudado a dar resposta aos desafios da pandemia, prejudicando a conclusão de estágios e o estudo para os exames. Por outro lado, houve uma indefinição quanto à data da segunda época, tendo sido convocado em cima da hora, prejudicando a preparação dos médicos.







Ricardo Mexia considera que "todo o processo formativo no internato médico está comprometido na saúde pública, mas tambem nas outras especialidades médicas, porque houve uma enorme disrupção do processo formativo".





A Associação de Médicos de Saúde Pública considera que, passado um ano de pandemia, o Governo já deveria ter chegado a respostas que permitissem um equilíbrio entre a ajuda benvinda dos médicos e a sua formação.