Reaberta a praia do Oudinot em Ílhavo

"Este resultado justifica o levantamento da interdição da prática balnear, com a água a constituir-se própria para banhos", refere um comunicado da Câmara de Ílhavo, em que dá conta de que não foi detetada contaminação na contra-análise realizada pelo Laboratório de Saúde Pública.

A Praia do Jardim Oudinot foi interditada a banhos na sexta-feira, na sequência da análise à qualidade da água realizada na véspera pelo Laboratório de Saúde Pública, que revelou a presença de "um elevado índice de contaminação microbiológica".

"Neste momento é ainda desconhecida a origem da contaminação, estando a decorrer averiguações no sentido de identificar as causas", esclarece a autarquia.

A Câmara Municipal de Ílhavo, bem como a Agência Portuguesa do Ambiente, realizam análises semanais à água da Praia do Jardim Oudinot, a que se juntam as recolhas realizadas pelo Laboratório de Saúde Pública.