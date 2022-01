Reabertura das escolas. Diretores de agrupamentos garantem condições e segurança para aulas presenciais

"Estamos ansiosamente à espera do final deste Conselho de Ministros onde penso que é consensual que as escolas possam abrir em regime presencial", afirmou o presidente Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas.



Na sua opinião, "há condições para as escolas abrirem em regime presencial, se essa for a opinião dos médicos".



"Se os médicos , que convergem para que as escolas possam abrir na segunda-feira, tiverem essa opinião (...), com certeza que António Costa não poderá dizer o contrário hoje no final do Conselho de Ministros".



De acordo com Filinto Lima, "as escolas estão melhor preparadas" do que no passado, para reabrir e manter as aulas presenciais.