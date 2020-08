Reabertura de centros de dia. Médicos de Saúde Pública aconselham cautela

Em Lisboa e Vale do Tejo, estas estruturas só poderão reabrir no final do mês, dada a situação de contingência ainda em vigor. Ainda assim, a maioria dos centros de dia do país admite não abrir portas, apesar da autorização do Governo. Em causa está a dificuldade em fazer face a todas a recomendações da Direção-Geral de Saúde.Entrevistado no, o presidente da Associação Nacional dos Médicos Saúde Pública considera que a reabertura dos centros de dia deve ser feita com muita cautela.





Para Ricardo Mexia, há que ter em consideração os principais riscos e tomar as medidas necessárias para que seja mitigada o risco de inseminação da infeção.