Reabilitação e ampliação da Casa Verde, em Oliveira do Bairro, concluída em 2023

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, as obras, de que vai ser alvo a Casa Verde, até onde funcionou até há cerca de meio ano o Tribunal da Família e Menores de Oliveira do Bairro, deverão demorar até um ano.

"Trata-se de uma obra que não é muito complicada e que no máximo poderá vir a durar entre 9 a 12 meses. Prevemos que em 2023 tenhamos as coisas concluídas, que foi o que nos propusemos fazer com o juiz presidente da Comarca de Aveiro", revelou.

Na sexta-feira, foi publicado em Diário da República o anúncio do procedimento para a elaboração de projeto de reabilitação e ampliação da Casa Verde, com um valor base de 40 mil euros acrescidos de IVA.

"Entendemos que ali devíamos fazer obras substanciais, de adaptação, bem como de ampliação. Os projetos, de arquitetura e especialidades, estão em concurso público, para depois seguirem para execução", apontou.

À Lusa, o autarca recordou que aquele edifício foi adquirido há uns anos pelo Município de Oliveira do Bairro, tendo na altura sido efetuadas obras de manutenção, de forma a manter a estrutura da casa.

"Até há cerca de seis meses, ali funcionava o Tribunal da Família e Menores, que está atualmente a ocupar o segundo piso do edifício dos Paços do Concelho", explicou.

Duarte Novo disse aguardar que os projetos sejam feitos, para depois saber "em pormenor quanto irá custar a obra".

"Prevemos que seja um valor abaixo de um milhão de euros, em investimento próprio do Município de Oliveira do Bairro", admitiu.

Depois de reabilitada e ampliada, a Casa Verde voltará a acolher o Tribunal da Família e Menores.