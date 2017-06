Reacendimento em S. Miguel de Rio Torto (Abrantes) obriga a reforço de meios

Lusa 18 Jun, 2017, 15:34 | País

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, que tem a sua sede em Almeirim, o incêndio que deflagrou no sábado, às 18:02, em área de povoamento florestal, em S. Miguel de Rio Torto, no concelho de Abrantes, e tinha entrado em fase de rescaldo durante a madrugada, reacendeu ao princípio da tarde de hoje.

A fonte adiantou que aos 80 operacionais no terreno, auxiliados por 20 viaturas e dois meios aéreos, se vão juntar em breve reforços.

O outro incêndio de grandes dimensões que deflagrou sábado, cerca das 20:09, no distrito de Santarém, também em área de povoamento florestal, em Rebelo, no concelho de Ferreira do Zêzere, está em resolução e circunscrito, mas com "muito trabalho pela frente", disse.

No local continuam 219 operacionais e 59 viaturas, acrescentou.

Apesar deste incêndio ter andado na proximidade de povoações como Águas Belas, Cubo, Outeiro e Varela, onde os bombeiros centraram os esforços, nenhuma habitação foi afetada nem se registaram vítimas, segundo a informação do CDOS.

Segundo informação disponível na página da Autoridade Nacional da Proteção Civil, às 15h11, de hoje, há 167 incêndios ativos no país, envolvendo 2.261 operacionais, oito em resolução e 526 em conclusão.

O incêndio em conclusão considera-se extinto, com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio, e em resolução significa que não existe perigo de propagação para além do perímetro já atingido.