"Reanimar a economia sem deixar descontrolar a pandemia". Costa explica próximas medidas

"O que gostaríamos era de, no Conselho de Ministros de 30 de abril, poder anunciar o calendário e o programa de desconfinamento progressivo de um conjunto de atividades que têm a ver com o sistema de ensino, com as atividades comerciais e de restauração e com as atividades culturais", disse António Costa ao semanárioO primeiro-ministro“Gostaríamos também que pudéssemos ir tendo o maior número de pessoas possível ainda em teletrabalho durante o mês de maio”, para evitar concentrações em espaços públicos e nas próprias empresas, admitiu.Quanto aos estudantes, Costa disse estar “a trabalhar para que seja possível reorganizar os horários de forma a que”.No comércio, todas as pessoas que estiverem no atendimento também deverão estar protegidas. “Das duas uma: ou vamos ter, como já temos em muitas caixas de supermercado e em muitas farmácias, os acrílicos, ou vamos ter de ter máscaras”.“A primeira prioridade foi conter a pandemia sem matar a economia.”, declarou ao. "Assim que seja possível, tomaremos as primeiras medidas. Não vamos estar a atrasar medidas".Questionado sobre se a região Norte, onde se registam mais casos de Covid-19, poderá dar-se um desconfinamento mais tardio, Costa respondeu que o Governo não gostaria de fazer “diferenciações regionais”.

Frequência de praias, festivais e campeonatos de futebol

Quanto à frequência de praias neste Verão, o primeiro-ministro admite que possam existir restrições, pelo menos naquelas em que já costuma existir uma grande aglomeração de pessoas., afirmou.Na cultura, não se comprometeu com uma data para a realização de grandes festivais, reiterando que será mais fácil reabrir os equipamentos com lugar marcado. "Num cinema, a lotação é restrita, os lugares passam a ser todos marcados, só podem vender bilhetes de duas em duas filas, de três em três cadeiras", exemplificou.

Sobre o regresso dos campeonatos de futebol, Costa admite que seja possível concluí-los "à porta fechada ou só com os lugares cativos distribuídos pelo estádio".





O primeiro-ministro alerta que o Governo tem de ser “prudente” nos passos que dá de modo a que não haja retrocessos que originem “crises na confiança” e para que os portugueses possam ir “normalizando” as suas vidas, tendo em conta que irão ter de “conviver com o vírus durante ano, ano e meio”.

“Despesa de hoje é o imposto de amanhã”

Para António Costa, o plano de recuperação da economia depois da pandemia de Covid-19 "tem de assentar num fortíssimo plano de investimento", apontando áreas como a ferrovia e os hospitais, e "um programa de emprego que permita absorver muita da mão de obra que ficou disponível", quer na área do emprego público, quer social.No entanto, o primeiro-ministro lançou um alerta.“Portanto é preciso, obviamente, perceber que não é altura de andar a contar tostões para responder àquilo que é a prioridade da saúde pública, mas que obviamente temos que ter em conta que há amanhã”, argumentou., mas acho que também só o podemos apresentar e só faz sentido apresentar quando tivermos dados suficientemente sólidos sobre qual é a situação económica e financeira e as necessidades do país”, elucidou.

O estado de emergência foi novamente renovado e vigorará até 2 de maio. A 28 de abril haverá nova reunião entre representantes políticos e a equipa de cientistas que trabalha para a Direção-Geral da Saúde (DGS).