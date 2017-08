Reativação do fogo de Gavião obriga à retirada de pessoas de aldeias

RTP 18 Ago, 2017, 16:48 / atualizado em 18 Ago, 2017, 17:12 | País

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Gavião, José Pio, explicou que os moradores de Torre Cimeira e Torre Fundeira "foram retirados" das aldeias e encaminhados para as instalações do lar de idosos de Belver e para a Santa Casa da Misericórdia de Gavião.

"O reacendimento ocorreu sensivelmente pelas 15:45. Com a força que o incêndio traz e com direcionamento que o vento tem a vila de Belver também não está completamente segura", disse.

Contactada pela Lusa, a presidente da Junta de Freguesia de Belver, Martina de Jesus, relatou que as aldeias de Torres Fundeira e Torre Cimeira "ficaram cercadas" pelas chamas.

"O fogo já anda dentro das aldeias e levantou-se um vento fortíssimo. Pedimos ajuda para evacuar estas aldeias, mas não se vê aqui nada tal é o fumo que anda aqui dentro, isto é dramático", disse.

António Severino, vice-presidente do município, disse, por sua vez à Lusa, que "a força do vento é tal que começámos a evacuar a praia fluvial do Alamal, que fica do outro lado do rio Tejo, com receio das projeções".

Nesta altura [cerca das 16:00] a praia fluvial do Alamal, ainda na freguesia de Belver, "está cheia de gente e a própria pousada que ali está situada tem a lotação esgotada".

"Estamos a mandar as pessoas sair imediatamente dali e dirigirem-se para o centro da vila de Gavião", relatou.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), o combate às chamas mobilizava, às 16:25, um total de 227 operacionais, apoiados por 77 viaturas.

“Crime organizado em Abrantes”, diz autarca

A situação no concelho de Abrantes está descontrolada, diz a autarca de Abrantes.



Ao longo da tarde têm-se verificado vários reacendimentos. A presidente da Câmara Municipal de Abrantes fala em crime organizado na origem dos reacendimentos.



A23 cortada entre Mouriscas e Mação

De acordo com a GNR, a A23 está interdita ao trânsito nos dois sentidos, por causa do incêndio que deflagrou quarta-feira no concelho de Mação.



Além da A23 está cortada a Estrada Nacional 3 entre Penhascoso (concelho de Mação) e Mouriscas desde as 15:45.



A alternativa à circulação do trânsito é a EN118.

