Receio do mau tempo antecipa apanha de azeitona

As chuvas de outubro estragaram o fruto. Dizem os populares que a azeitona "está ferida". Parte dela secou nos galhos.





No terreno lamenta-se a falta de pessoal e ouve-se que a pouca azeitona vai levar ao aumento do preço do azeite.





Apesar das máquinas e das roupas mais sofisticadas, quem apanha a azeitona diz que antigamente o paladar do azeite era melhor, mas reconhece que hoje é mais filtrado e tem melhor qualidade.