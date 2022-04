Reciclagem de resíduos mais do que duplicou nos últimos 6 anos em Albergaria-a-Velha

Os números foram avançados à Lusa por Sandra Almeida, vereadora com o pelouro do Ambiente e Qualidade de Vida, no dia em que a autarquia irá proceder à entrega de Certificados Albergaria A-Verde Recicla a 200 empresas e organizações do concelho que se destacaram pelas boas práticas ambientais, nomeadamente, no domínio da reciclagem, em 2021.

De acordo com dados divulgados pela autarquia, em 2021 registou-se uma diminuição na reciclagem de vidro e papel/cartão, face a 2020, que foi compensada com um crescimento de outros materiais como embalagens, verdes, resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e resíduos de construção e demolição.

Relativamente ao projeto Albergaria A-Verde Recicla, a vereadora Sandra Almeida explicou que o objetivo era "incentivar as empresas para as boas práticas de reciclagem e envolver os seus colaboradores para a adoção de comportamentos ambientalmente sustentáveis".

Destacando o elevado número de empresas que aderiram ao programa, o que demonstra que o tecido empresarial do município assume, em plenitude, as suas responsabilidades ambientais, a vereadora referiu que a meta estabelecida pela autarquia foi "largamente" ultrapassada.

"O nosso objetivo com este projeto era gerar um impacto em 10 mil pessoas e ter o certificado em 150 empresas e esse objetivo foi largamente ultrapassado. Temos a certificação de 200 empresas quer tiveram que demonstrar boas práticas de reciclagem, como a separação dos resíduos", afirmou.

As empresas, que vão receber esta tarde o certificado Albergaria A-Verde Recicla, têm de possuir ecopontos nas suas instalações e efetuar, pelo menos, uma ação de sensibilização dos colaboradores ou aderir à Recolha Seletiva porta a porta.

Sandra Almeida explicou ainda que o projeto teve também impacto no serviço de Recolha Seletiva porta a porta, que consiste na recolha de resíduos recicláveis nos estabelecimentos comercias, serviços e escolas, com o objetivo do desvio de recicláveis do fluxo de resíduos indiferenciados.

"Uma das metas era também aumentar em 20% essa percentagem de recolha porta a porta e foi ultrapassada em grande escala, tendo havido 76 novas empresas a aderir a este serviço, o que representa um crescimento de 43%", concluiu.