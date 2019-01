Reclamações continuam a aumentar no país

No total, a Deco esteve envolvida em 23 mil casos de oposição entre clientes e empresas. A liderar as queixas, mantém-se o setor das telecomunicações - há 12 anos consecutivos.



Perante a subida do número de contactos, a associação decidiu este ano apontar o dedo às empresas, criando uma nova categoria a que deu o nome de "Menções Desonrosas".



A jornalista Marta Pacheco entrevistou o coordenador do departamento jurídico da Deco, Paulo Fonseca, e ficou a saber de que se queixam os consumidores com o setor das telecomunicações no topo das reclamações.



A Defesa do Consumidor vai atribuir uma espécie de medalhas de lata para as empresas com pior prestação, ao longo do último ano, na ótica dos consumidores.