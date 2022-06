Reclamações na DECO. Empresas de telecomunicações no topo das queixas dos clientes

No primeiro semestre deste ano, os portugueses apresentaram quase 145 mil reclamações junto da DECO. A telecomunicações e o serviços financeiros voltaram ao topo das queixas. A fraca qualidade do serviço e a fidelização às operadoras são as principais razões de reclamação.