Recluso condenado por roubo foge da prisão de Leiria

Lusa02 Out, 2017, 17:17 | País

Segundo a mesma fonte, cerca das 12:00 foi dado o alerta para a fuga de "um recluso que se encontrava em Regime Aberto no Interior, com vigilância descontinuada, no Estabelecimento Prisional de Leiria (jovens)".

"Tendo em vista a recaptura do recluso, foram imediatamente acionados os meios próprios ao estabelecimento e feitas as comunicações, designadamente às diversas forças policiais e ao Tribunal. Foi igualmente mandado instaurar um processo de averiguações a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção (Centro) desta Direção Geral", refere ainda a nota da DGRSP.

O jovem de 25 anos foi condenado a oito anos pelos crimes de furto, roubo, ofensas à integridade física, coação e tráfico de menor quantidade.