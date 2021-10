Reclusos querem fim das restrições nas visitas

Em email enviado à ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, a associação (APAR) questiona que motivos justificam tais restrições e impedimentos, tanto mais que sublinha ter ouvido a governante dizer que "".Desta forma,A APAR solicita ainda que a ministra da Justiça informe que "razões, científicas ou até de simples lógica, permitem que as divisórias de acrílico se mantenham entre os reclusos e seus visitantes?"", pergunta a APAR.Segundo a APAR, numa altura em que, até nos lares de idosos, essa medida já não tem cabimento, o que poderá justificar esta regra no sistema prisional?", considera.A APAR salienta que, "dada a falta de entidades portuguesas realmente preocupadas na defesa dos poucos direitos dos reclusos e seus familiares", caso estas situações não sejam corrigidas até ao próximo dia 23, formalizará uma queixa no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e em todas as instituições internacionais de combate à tortura e defesa dos direitos humanos.

A missiva enviada à ministra da Justiça foi dado conhecimento ao Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, primeiro-ministro, Presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República e a todos os líderes partidários.