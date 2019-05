Recolha e tratamento de resíduos motiva queixa na UE

A associação ambientalista diz que há evidências de que muitos resíduos não foram tratados de forma correta ou nem sequer chegaram a ser tratados.



Rui Berkemeier, da Zero, diz que é uma questão de dinheiro e acusa o Estado de estar a fomentar a ilegalidade.



Em 2019, Portugal tem de cumprir um objetivo de recolher e tratar 65 por cento dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A Zero diz que Portugal vai falhar as metas para 2019 e que isso já se sabe desde o início do ano. Rui Berkemeier diz por isso, que a falta de atitude do governo é incompreensível



O ambientalista lembra que estes resíduos têm grande impacto no ambiente e dá o exemplo do frigorífico e do ar condicionado.