Reconfinamento irlandês

Há quase um mês que os irlandeses só podem sair à rua para trabalhar, estudar ou para aceder a serviços essenciais.



A jornalista da Antena1 Sandra Henriques falou com Rita Rodrigues, uma portuguesa a viver em Dublin, que revela que estas restrições já estão a dar resultado, com uma descida assinalável no número de contágios.



Este confinamento vai durar, no total, um mês e meio, até ao início de dezembro.