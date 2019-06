Reconstrução em Pedrógão. Valdemar Alves rejeita acusação de favorecimento

Confrontado com as alegadas irregularidades e favorecimentos, o presidente da câmara nega tudo.



E garante estar a ser alvo de uma vingança promovida pelo cabeça de lista à câmara de Pedrógão pelo PSD, João Marques, e pelo ex-presidente do IHRU, Vítor Reis, que acusa de ter ambicionado ser chefe de gabinete do candidato que derrotou.