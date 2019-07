Reconstrução Pedrógão. MP deduz acusação contra 28 arguidos

No despacho de acusação a que o Sexta as 9 teve acesso - e que conta com 202 páginas - lê-se que Valdemar Alves está acusado de 59 crimes: 19 de burla qualificada, 20 de prevaricação de titular de cargo político e 20 de falsificação.



O autarca estava também indiciado de crimes de participação económica em negócio e corrupção mas a Procuradora considerou não haver prova que os sustentasse.



O mesmo disse em relação a Bruno Gomes, ex-vereador da câmara de Pedrógão Grande e responsável pelo gabinete autárquico de reconstrução. Livrou-se das imputações mais graves, mas está acusado de 60 crimes.



Jacinta Paes, ex-secretária da junta de freguesia de Vila Facaia e atualmente coordenadora técnica da autarquia, responde por um crime de falsificação de documento



Paulo Pires, empreiteiro e topógrafo da câmara que reconstruiu a casa do próprio sogro, está acusado de crime de burla qualificada.



O Ministério Público concluiu que este processo levou ao desvio de mais de 700 mil euros de donativos. Contas feitas, entre o início e o fim desta investigação, chegámos a esta fase com 16 arguidos afastados da acusação.



A grande maioria corresponde às situações que o Sexta às 9 desvendou no último mês e meio, como casos que foram sempre regulares mas injustamente crucificados na opinião pública.