Recorde de 110 brinquedos entregues a crianças com paralisia

São brinquedos usados, adaptados por alunos de engenharia da universidade do Minho e que vão agora garantir um Natal mais feliz a crianças com paralisia. Aliás, foi algo fácil de comprovar, no momento em que a RTP acompanhou a entrega dos brinquedos.