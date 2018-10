Recrutas dos comandos hospitalizados por precaução

Os militares foram hospitalizados na passada sexta-feira, no hospital das Forças Armadas, em Lisboa.



A porta-voz do Exército Elisabete Silva garantiu que os recrutas foram internados apenas para observação e por mera precaução, depois do esforço que exige esta prova.



O Exército adianta que os cinco recrutas vão continuar no curso de comandos.



Por agora, três tiveram alta, dois continuam hospitalizados depois de terem realizado esta prova também conhecida como "prova de choque" pela sua dureza.



A prova mudou de nome e de características depois da morte de dois recrutas em setembro de 2016.



Este ano, o Exército já registou 15 desistências no decorrer da prova.