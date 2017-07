Recuperação de casas ardidas começa para a semana

Foto: EPA/Paulo Cunha

"As obras até cinco mil euros, e são várias, vão avançar de imediato. As famílias têm de apresentar os documentos de candidatura, que podem ser apresentados posteriormente, para não ficarem à espera, um orçamento e a fatura de execução, que será comparticipada a 100%", disse Pedro Marques, no final de uma reunião com os presidentes dos sete municípios afetados.



Segundo o governante, nos sete concelhos atingidos pelos fogos - Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Penela, Góis, Pampilhosa da Serra e Sertã - estão identificadas 205 intervenções em casas de primeira habitação, das quais dois terços respeitam a obras de recuperação que não ultrapassam os 5000 euros.