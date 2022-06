"Recursos esticados". Urgência de obstetrícia de Portimão fecha por cinco dias

O Conselho de Administração explica que a medida está relacionada com as dificuldades na elaboração de escalas na maternidade e no bloco de partos. Devido ao encerramento de Portimão, a partir das 21h00 é esperada uma maior pressão na urgência de obstetrícia e ginecologia de Faro.



À RTP, o diretor clínico do Centro Hospitalar do Algarve, Horácio Guerreiro, explica que a dificuldade não é de agora. "Os recursos estão extremamente esticados e qualquer situação de um período de férias, de uma pessoa que meteu um atestado, de uma ida a um congresso, causa logo uma rutura na escala".



"Temos dificuldade na escala de obstetrícia e ginecologia, que vive 50 por cento do tempo de tarefeiros, prestadores externos, e termos dificuldade na escala de pediatria", adiantou.



O responsável afirmou que o Hospital de Faro terá capacidade de "absorver todos os partos por um período curto". "Se me dissesse que era um período de várias semanas, provavelmente teríamos dificuldades a nível da neonatologia, a nível do internamento", explicou, dizendo não prever que tal aconteça.



As equipas de Faro serão reforçadas com os médicos "sobrantes" de Portimão que queiram e possam deslocar-se até esse hospital, acrescentou Horácio Guerreiro, relembrando que as distâncias entre os dois pontos podem chegar aos 120 quilómetros - uma ambulância demoraria cerca de 40 minutos a fazer o trajeto.