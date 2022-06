Recursos hídricos devem ser a aposta do futuro para sobrevivência do planeta

Os recursos hídricos devem ser a aposta do futuro para a sobrevivência do planeta. É essa a convicção dos especialistas que estiveram no programa Fronteiras XXI, da RTP3. O papel do mar na sustentabilidade ambiental e na economia foi o tema, a poucos dias de Lisboa receber a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas.