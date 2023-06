Rede Amêijoa. RTP teve acesso à indiciação e documentos que revelam suspeitas do MP

Uma rede ilegal de apanha de amêijoa fez com as atenções se focassem esta semana na margem sul do Tejo. A RTP teve acesso, em exclusivo, à indiciação e a vários documentos que revelam todas as suspeitas do Ministério Público. Desde a exploração de mão de obra ilegal à captura de amêijoa em zona proibida. Cerca de 250 migrantes foram retirados dos locais onde estavam a morar, por falta de condições.