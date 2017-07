Rede de comunicações da Proteção Civil dos Açores com redundâncias para "maior segurança e fiabilidade"

Lusa 25 Jul, 2017, 17:30 | País

"Se olharmos para as características técnicas do sistema de comunicações do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores vemos que há um conjunto de redundâncias, um conjunto de componentes técnicas, que visam garantir que numa situação em que seja posta à prova este serviço, ele tem condições para continuar a funcionar", afirmou Vasco Cordeiro.

O chefe do executivo regional falava aos jornalistas após visitar as obras de ampliação do quartel de bombeiros das Lajes do Pico, no âmbito da visita estatutária que o Governo dos Açores está a realizar à ilha, e quando questionado sobre as falhas que têm ocorrido no sistema de comunicações SIRESP (Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança em Portugal) no continente e sobre a segurança do sistema regional.

Segundo Vasco Cordeiro, "na altura em que as decisões foram tomadas, foram tomadas com base na informação que existia e nos dados técnicos, no sentido de garantir a maior segurança e a maior fiabilidade possíveis" para o sistema de comunicações de emergência no arquipélago.

O Governo dos Açores anunciou em novembro de 2014 a renovação da rede de comunicações da Proteção Civil, que entrou em funcionamento em setembro de 2016, permitindo uma maior resistência em caso de catástrofe e uma mais rapidez no atendimento de emergências.

A rede de tecnologia digital, que representou um investimento de dois milhões de euros, inclui 26 pontos de cobertura e 600 utilizadores.

De acordo com um documento do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) a que a Lusa teve acesso, após a instalação desta rede integrada de comunicações, foi possível constatar "vantagens" deste sistema face ao SIRESP.

Uma delas passa por "uma maior cobertura na rede, tendo mesmo ultrapassado os 95% de cobertura do território", a que acresce "uma maior capacidade de assegurar o funcionamento dos repetidores com energia de emergência".

"[...] Através das baterias e dos grupos geradores, permite um funcionamento autónomo e ininterruptamente por quase seis dias", sendo que "o SIRESP está dimensionado para só trabalhar seis horas nesta situação", refere o documento.

Por outro lado, a rede do SRPCBA possibilita "a interligação operacional direta e em tempo real de todos os utilizadores" da Proteção Civil "com outras entidades, nomeadamente com os meios da Marinha e da Força Aérea quando em operação".

"A instalação de 90 repetidores distribuídos por 30 locais diferentes concebidos para resistir a ação de descargas atmosféricas e ondas sísmicas, tendo sido concebidas `racks` para acomodar todos os equipamentos, reforçadas a aço e resistentes a eventos sísmicos", é outra das vantagens apontadas pela Proteção Civil.

Por outro lado, apresenta "maior número de consolas de despacho", permitindo "o comando e controlo da rede baseadas em `software` computacional e que têm a propriedade de poderem ser deslocadas e funcionarem em qualquer ilha do arquipélago".

O documento acrescenta a "total independência de meios de terceiros para garantir a transmissão, interligação e acesso, o que contribui determinantemente para a resiliência e fiabilidade da rede, que assegura comunicações contínuas do SRPCBA em situações de emergência e, independente e autonomamente, de eventuais colapsos das redes telefónicas públicas móveis e/ou fixas".