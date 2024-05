Rede de universidades premiada quer ensino de direitos humanos desde a infância

"A educação em direitos humanos deveria ser obrigatória desde o jardim-de-infância, passando pela escola primária, pelo ensino secundário e até à universidade, porque é o único sistema de valores universalmente aceite do nosso tempo", afirmou o secretário-geral desta rede que engloba mais de 100 universidades no mundo.

"As crianças devem aprender que não se trata apenas de como reagimos com os governos, mas também de como reagimos com a família, com a escola, com os grupos de pares, etc", explicou Manfred Nowak, em entrevista à agência Lusa.

"Nos países onde há graves violações dos direitos humanos, é ainda mais importante que se crie consciência de que os direitos humanos são uma ferramenta com a qual se pode resolver conflitos", acrescentou.

A experiência tem sido feita pela rede Global Campus of Human Rights.

"Estamos a trabalhar num programa de tribunais simulados, por exemplo, com aprendizagem experiencial, com crianças a fingir trabalharem em casos reais", adiantou a presidente da rede, Verónica Gomez.

"Estamos a trabalhar neste projeto no nosso centro africano, mas tentamos replicar isto em outras partes do mundo", referiu, sublinhando ser "muito importante incentivar a cidadania ativa".

"Embora atualmente a rede se dedique a cursos de pós-graduação para pessoas que vão trabalhar profissionalmente em direitos humanos, o objetivo é sempre promover uma cidadania ativa", reiterou Manfred Nowak.

"Sou muito dedicado à ideia de que o Global Campus of Human Rights deve desempenhar um papel para convencer os governos de que a educação em direitos humanos nas escolas é extremamente importante", disse.

Segundo os dois responsáveis, as crianças têm curiosidade e apetência pelas questões atuais e conseguem surpreender com as suas preocupações.

"O Global Campus tem um grupo de `liderança infantil`, com crianças de diferentes regiões do mundo e, nos últimos anos, passámos muito tempo a tentar torná-los participantes ativos, a tentar ouvi-los e incluí-los nas atividades", contou Verónica Gomez.

"Um dos temas que mais os interessa é a saúde mental", adiantou, referindo que a pandemia de Covid-19 as deixou preocupadas.

"Falámos com a equipa de `liderança infantil` - crianças de todas as regiões - e deixámo-las decidir sobre um tema para uma conferência. Elas iniciaram uma longa discussão `on line`, entre o grupo latino-americano, o grupo árabe, crianças migrantes, crianças indígenas, etc e eles tomaram uma decisão democrática: saúde mental", lembrou a diretora.

Admitindo sentir orgulho do que a rede tem feito, Manfred Nowak explicou que a instituição que recebeu o prémio Norte-Sul dos Direitos Humanos engloba mais de 100 universidades em todo o mundo, com oito programas de mestrado em democracia e direitos humanos, e mais de 4.500 graduados.

Uma linha de jovens que "trabalham em todas as áreas do planeta, em governos, em organizações intergovernamentais e não-governamentais, no setor empresarial, no plano académico" e que os responsáveis esperam ser "uma geração mais consciente dos direitos humanos".

"São pessoas muito dedicadas, porque é uma área que exige muito compromisso. Não é uma área de trabalho onde se pode fazer um trabalho das nove às cinco e depois ir para casa", adiantou Verónica Gomez.

A Global Campus of Human Rights recebeu hoje, em conjunto com a ativista marroquina dos direitos humanos Amina Bouayach, o Prémio Norte-Sul 2023, atribuído pelo Conselho da Europa, numa cerimónia realizada na Assembleia da República.

O prémio foi atribuído a esta instituição, de acordo com o júri, pelo "trabalho desenvolvido para garantir uma educação acessível e de qualidade em direitos humanos e fomentar o diálogo Norte-Sul dentro de uma comunidade de académicos, estudantes, advogados e especialistas".

Entregue hoje pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o galardão conta com uma vasta lista de vencedores desde 1995, entre os quais se contam os portugueses Jorge Sampaio, António de Almeida Santos e Mário Soares.