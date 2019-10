Rede elétrica de média tensão normalizada no Pico e nas Flores

Lusa02 Out, 2019, 20:05 | País

Num ponto de situação feito às 18:00 locais (mais uma hora em Lisboa) aos danos causados pela passagem do furacão "Lorenzo", a elétrica regional adiantou que decorrem ainda nas ilhas do Pico, Flores e Faial algumas reparações ao nível da baixa tensão, mas que também "ficarão resolvidas nas próximas horas".

A EDA disse ainda que a situação nas ilhas de Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge e Corvo estão normalizadas.

O furacão "Lorenzo" passou esta madrugada, entre as 04:00 e as 04:30, a cerca de 70 quilómetros a oeste das Flores ainda com categoria 2 na escala de Saffir-Simpson, mas no limite inferior, segundo uma nota enviada esta manhã pelo IPMA.

As rajadas máximas registadas pelo IPMA ocorreram às 08:25 locais no Corvo (aeroporto), com 163 km/h, às 05:00 nas Flores (aeroporto), com 142 km/hora, e às 04:00 no Faial (Horta), com 145 km/h.

O furacão "Lorenzo" perdeu, entretanto, força e está a deslocar-se rumo à Irlanda.