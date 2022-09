Rede Europeia Anti-Pobreza diz que resposta do Governo "não é a ideal"

A Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN) Portugal disse hoje que as medidas de apoio para aliviar as consequências da inflação, apresentadas pelo Governo, "não são a resposta ideal", mas salientou que "foi importante" que o Executivo "tenha assumido as suas funções".