Redução de camas em cuidados intensivos e cirurgia agrava crise no SNS

Foto: António Antunes - RTP

Cenários que vão estar em destaque na reunião de emergência do Fórum Médico, que junta esta segunda-feira todas as estruturas representativas dos médicos.



Tanto o bastonário como os sindicatos admitiram haver abertura do Ministério para dar resposta às reivindicações, mas há já novas greves marcadas. Uma das paralisações começa já na terça-feira.