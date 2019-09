Redução de meios. Termina a época mais crítica de incêndios

RTP30 Set, 2019, 09:27 / atualizado em 30 Set, 2019, 09:27 | País

A partir de terça-feira, o nível de empenhamento operacional passa a reforçado de nível III, ao abrigo da Diretiva Operacional Nacional que enquadra o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais. De 16 de outubro até ao fim do mês, o nível passa a reforçado de nível II. Nos dois últimos meses do ano, será permanente de nível I.



O país esteve coberto pelo nível de empenhamento operacional reforçado de nível IV de julho a setembro.



Na primeira metade de outubro, o dispositivo será formado por 9279 efetivos – menos 9520 do que nos últimos três meses -, apoiados por 1972 veículos e até 60 meios aéreos. Entre 15 e 31 de outubro, estes últimos caem para 39. O empenhamento de meios pode ser revisto em função da avaliação de perigo.



Em novembro e dezembro, os meios aéreos permanentes de combate a incêndios passam para 17. Igualmente com o nível I, os primeiros cinco meses do ano contarão com 14 meios aéreos, além do dispositivo de empenhamento permanente.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os concelhos de Tavira, Alcoutim e Castro Marim, no distrito de Faro, estão esta segunda-feira debaixo de risco máximo de incêndio.



Outros 20 concelhos dos distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Beja e Faro estão sob risco muito elevado de incêndio.

Números dos fogos

Dados disponibilizados pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas mostram que, até ao passado dia 27 de setembro, haviam deflagrado 10.298 incêndios rurais, que queimaram 41.006 hectares – 51 por cento de povoamentos florestais, 38 por cento de matos e 11 por cento de agricultura.



Até 1 de julho, o número de incêndios rurais fora de 4888, com 9705 hectares de florestas atingidos, dos quais 41 por cento em povoamentos florestais, 43 por cento em matos e 17 por cento a áreas agrícolas.



Em 2018, até 15 de setembro, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas possuía registo de 9725 incêndios rurais, com uma área ardida de 38.223 hectares.



A atual época de incêndios fica marcada por incidentes a envolverem aeronaves. A 5 de setembro, um piloto perdeu a vida na queda de um helicóptero que integrava o combate a um incêndio em Valongo, a norte.



Os restantes acidentes aconteceram em Ferreira do Zêzere e Tomar, perto da Barragem de Castelo de Bode, em Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, na Barragem do Beliche, no Algarve, e Sabugal, na Guarda.



c/ Lusa