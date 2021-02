Redução do número de casos de contágio demora a produzir efeitos nos hospitais

Foto: Lusa

O confinamento geral já está a ter reflexos visíveis no número de novos casos de contágio, mas nos hospitais, essa evolução positiva demora mais tempo a produzir efeitos. Ainda assim, a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Santarém atravessa agora um período de maior estabilidade e equilíbrio, entre os novos doentes que são internados na UCI e aqueles que vão tendo alta.