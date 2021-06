Reduzido o intervalo entre a toma das duas vacinas da Astrazeneca

A antecipação da segunda dose tem como objectivo garantir uma mais rápida protecção contra as novas variantes do vírus, em especial a variante Delta, que é mais contagiosa.



Em vez dos três meses as duas doses são administradas no período de um mês e meio.



Quem recebeu a primeira dose será contactados para receber a segunda dose mais cedo.