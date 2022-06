Reestruturação do SEF. MAI garante avanço sem dar datas

O ministro da Administração Interna garante que a reestruturação do SEF vai mesmo avançar. José Luís Carneiro discursou na abertura da conferência anual do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.