Refeições na prisão de Braga decorrem "com toda a normalidade" - Serviços Prisionais

Refeições na prisão de Braga decorrem "com toda a normalidade"

As refeições no Estabelecimento Prisional de Braga, recentemente contestadas pelos reclusos, decorrem "com toda a normalidade", tanto no que respeita às capitações e qualidade dos alimentos como ao cumprimento integral da ementa e das dietas, concluiu uma vista inspetiva.