Reféns em Gaza. Marcelo submete ao TC alterações à Lei da Nacionalidade

Marcelo Rebelo de Sousa considera queO chefe de Estado sublinha na nota hoje publicada queLembra que “já foi libertada uma refém luso-israelita com base na sua nacionalidade portuguesa”.

Por essa razão, o presidente da República "submeteu a fiscalização preventiva da constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional aquele decreto da Assembleia da República, apenas e especificamente por causa do seu artigo 6.º".







No requerimento enviado ao Tribunal Constitucional, disponibilizado na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa realça que o artigo em questão "cria um novo regime especial aplicável aos pedidos pendentes de concessão de nacionalidade a descendentes de judeus sefarditas portugueses" e introduz "critérios suplementares" para concretizar essa concessão.



O presidente da República assinala, no requerimento, que a alteração em causa "pode projetar-se na situação dos reféns israelitas e de outras nacionalidades, do Hamas, em Gaza, vários dos quais têm pendentes pedidos de concessão de nacionalidade portuguesa, como descendentes de judeus sefarditas portugueses".



"Nestes casos, a detenção de uma nacionalidade diversa da israelita tem conduzido à sua libertação, como já aconteceu com uma luso-israelita", adianta o presidente. Por isso, a "criação de obstáculos adicionais à concessão da nacionalidade portuguesa nestes casos, pode mesmo ser considerada atentatória do princípio da dignidade da pessoa humana (...), bem como até, objetivamente, do direito à vida".



A conclusão dos processos em curso de atribuição da nacionalidade pode, no limite, significar "a possibilidade de libertação pelo Hamas e a própria sobrevivência".



"Recorde-se que já faleceu em cativeiro um requerente da nacionalidade portuguesa ao abrigo da mesma lei", assinala ainda o presidente da República.